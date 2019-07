Nordex Aktie: Wichtig für die kommenden Tage Nordex zählt zu den Verlierer der vergangenen Tage. Die Aktie hat nunmehr nach einem kräftigen Anstieg in den zurückliegenden zehn Sitzungen einen deutlichen Abschlag verzeichnen müssen. Ausgehend von 14,83 Euro, erreicht am 5. Juli, ging es nun auf weniger als 12 Euro nach unten. Der Aufwärtstrend ist zunächst kurzfristig in Gefahr, so die Analysten der Chartanalyse. Dennoch: Die Chance auf Kursgewinne bis auf 15 Euro sind weiterhin relativ gut. Wirtschaftlich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...