First Majestic Silver Aktie | ISIN:CA32076V1031 | WKN:A0LHKJ Nach dem fulminanten Ausbruch der Aktie des Silberbergbauunternehmens tritt der Kurs jetzt in den Widerstandsbereich ein. Dieser lässt sich an einigen Hochpunkten aus dem Jahr 2016 und 2017 festmachen. Zudem befinden sich verschiedene Fibonacci-Extension Preisziele und auch das 50 % Retracement der gesamten Abwärtsbewegung, in der Zone. Hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass es zwischen 9 und 10 Euro zu einer Kurserholung kommen kann. ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...