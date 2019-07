Der Aktie der Geely Automobile Holding fehlen auch weiterhin die Impulse. Seitdem die Aktie am 17. Juli einen Vorstoß auf die 50-Tagelinie an der Marke von 1,40 Euro abgebrochen hat, bewegt sich der Wert knapp unterhalb dieses Widerstands in einer engen Handelsspanne nur noch seitwärts und weder die Käufer noch die Verkäufer sind in der Lage, die Aktie in die von ihnen bevorzugte Richtung zu treiben. Für Käufer und Verkäufer hat sich die Ausgangslage damit nicht verändert. Die Käufer haben auch ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...