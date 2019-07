Meistens nicht - aber manchmal ist es zum Verzweifeln: Wenn man an einen Callcenter-Mitarbeiter gerät, der nicht zu verstehen ist, keine Ahnung hat oder auf Machtspiele steht. Aber da gibt es einen effizienten Kniff.

Amazon will die Firma mit der höchsten Kundenzufriedenheit sein. Und die Konkurrenz steht sich frustriert auf den Verkaufsflächen in den Fußgängerzonen die Beine in den Bauch, rückt die Ware im Regal gerade und denkt sich: Na toll!

Und es ist ja auch ungeheuerlich, womit die Amazon-Kunden dort verwöhnt werden. Weil das Imperium es sich leisten kann. Kritisieren Sie Amazon, so viel Sie wollen (und oftmals auch zurecht), aber der Kundenservice ist wegweisend - und letztendlich der Grund dafür, dass in vielen Rathäuser die Schläfen unserer Repräsentanten pulsieren: Was machen wir bloß mit unseren verödenden Innenstädten?

Ich habe den Eindruck, Amazon ist uns nicht nur deshalb so zugeneigt, weil Algorithmen wissen, was wir mögen und wie wir leben, sondern: Amazon sind auch Menschen. Bei Amazon sind die Mitarbeiter an der Service-Hotline die empathische Stimme des Onlinehandel-Imperiums. Der Kontakt der Kunden zum echten Leben im System Amazon. Das Heikle aus Sicht von Amazon: Meistens suchen die Kunden Kontakt zu den Callcenter-Mitarbeitern, wenn der Ruhepuls schon weit überschritten ist.

Eigentlich hat Amazon ja erkannt, worauf es deshalb ankommt: Wer als Callcenter-Mitarbeiter ein Bündel an wendigen, schlagkräftigen Werkzeugen an der Hand hat, braucht keine mehrjährige Ausbildung in Rhetorik und Konfliktmanagement: "Die Barbie hat keine Haare? Das tut mir leid. Ich habe Ihnen gerade schon, während wir sprechen, einen Coupon zur kostenlosen Rücksendung gemailt." "Ihre elektrische Zahnbürste rappelt nach 20 Monaten so komisch? Wir schicken Ihnen eine neue."

Und: Amazon bietet Prime-Kunden, die für diesen Status die Prime-Gebühr von 69 Euro im Jahr (umgerechnet 5,75 Euro pro Monat) berappen, in der Regel den Versand der bestellten Produkte mit der Premiumversand-Garantie.

Aber wie gesagt: Callcenter-Mitarbeiter sind auch Menschen. Und Menschen haben schlechte Tage. Und manche sind an ihren schlechten Tagen schlechte Menschen! So!

Mir ist kürzlich so etwas passiert. Schuld war eigentlich DHL. Fast hätte ich geschrieben: Mal wieder. Von fünf Bestellungen wurden drei in der falschen Packstation verklappt. Doch dann kam auch noch die Mitteilung, ein Geschenk für einen Freund konnte nicht zugestellt werden, obwohl ich das Päckchen für ihn unter seiner persönlichen "Postnummer" direkt an einen DHL-Paketshop bestellt habe. Die Lieferung war dringend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...