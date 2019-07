Eine neue Studie attestiert den deutschen Autobauern erheblichen Rückstand auf die Technologieführer der E-Mobilität. Der technische Vorsprung des Pioniers Tesla schwindet zwar; aufholen können aber vor allem andere.

In der alten Autowelt war die Sache einfach: Die besten Autos bauten die Deutschen. Die besten jungen Ingenieure wollten zu den Deutschen. Auf den Automessen in Shanghai, Detroit, Genf und Frankfurt drängten sich die meisten Besucher um die neuesten Modelle der Deutschen. Ein gern bemühtes Glaubensbekenntnis deutscher Automanager lautete sinngemäß: "Wenn wir erst - bald, irgendwann - anfangen, mit deutscher Fertigungspräzision Elektroautos zu bauen, werden wir selbstverständlich auch in dieser Antriebsform die Besten sein."

Das war eine Spur zu arrogant. Nicht Daimler, nicht BMW, nicht Audi bringen die meisten und die wichtigsten technischen Innovationen in der E-Mobilität hervor, sondern Tesla. Das geht aus einem aktuellen Ranking des Center for Automotive Management (CAM) an der TH Bergisch Gladbach hervor. Unter der Leitung von Professor Stefan Bratzel haben die Forscher eine umfangreiche Datenbank mit den technischen Innovationen der vergangenen sechs Jahre aus dem Bereich E-Mobilität zusammengetragen. Die Ergebnisse liegen der WirtschaftsWoche exklusiv vor.

Tesla führt, Asiaten holen auf

Der US-Pionier Tesla führt das Technologieranking mit großem Abstand an und kommt auf 46,5 Indexpunkte. Das sind mehr als doppelt so viele, wie der erste Verfolger aufweist: BYD aus China bringt es auf eine Innovationsstärke von 17,4 Punkten. Es folgen BAIC (ebenfalls China), Hyundai, Renault und GM. Die Deutschen landen im Mittelfeld: BMW schafft es auf Rang 11, VW folgt auf 12 und Daimler belegt Platz 14 von insgesamt 25 Herstellern. Einige Unternehmen - wie Mazda, Mitsubishi und Subaru - haben in dem Ranking noch gar keine Punkte: Es gibt schlicht noch kein E-Auto von ihnen.

Bewertet werden vier Kriterien: Originalität, Innovation, konkreter Kundennutzen und Marktreife. "Der erste funktionierende Schnellladen ist zum Beispiel eine sehr hochrangige Innovation, das gibt die maximale Punktzahl", erklärt Bratzel. Am anderen Ende der Skala sind "nice-to-have-Erfindungen", sagt Bratzel, "etwa ein beheizter Kaffeebecher-Halter." Der bringt nur einen Punkt.

Bei der Marktreife können die Hersteller weitere Punkte sammeln: Gibt es die Innovation im Serienauto, fällt ein Punkt an, im Pilotprojekt 0,7 und in einer Design-Studie, wie sie gerne auf Automessen gezeigt werden, 0,1 Punkte. "Massenhaft Patente anzumelden genügt also nicht. Es muss sich ein echter Kundennutzen ...

