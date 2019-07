Trotz der insgesamt gestiegenen Investitionstätigkeit sind deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Kommunen spürbar. Kommunale Spitzenverbände sehen Handlungsbedarf.

Die Städte, Landkreise und Gemeinden in Deutschland investieren in diesem Jahr angesichts von Milliardenüberschüssen deutlich mehr in die Infrastruktur. Die kommunalen Spitzenverbände erwarten für 2019 ein Rekord-Wachstum bei den Investitionen von knapp 15 Prozent auf 31,7 Milliarden Euro. Im Jahr 2020 wird ein Plus auf 34,9 Milliarden Euro erwartet. Investiert wird zum Beispiel in die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur, in die Wasser- und Abwasserversorgung sowie in Schulen und Kinderbetreuung.

Die gute wirtschaftliche Lage spiegele sich mittlerweile auch in wachsenden kommunalen Investitionen wider, erklärten die Hauptgeschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände, ...

