Diverse Quartalszahlen bewegen am Mittwoch die Märkte. Im Fokus der Anleger stehen die Ergebnisse der Deutschen Bank - ein Vorbote für den zu erwartenden Verlust im Gesamtjahr.

Vor zwei Wochen machte Christian Sewing, Vorstand der Deutschen Bank, den Umbau offiziell. Die Eckdaten, die das Quartalsergebnis in die roten Zahlen drücken werden, sind bereits bekannt. Weil die Bank ihr Geschäftsmodell umbaut und große Teile ihres unprofitablen Investmentbanking-Geschäfts schließen möchte, fallen alleine in diesem Jahr Restrukturierungs- und Abfindungskosten in Höhe von 5,1 Milliarden Euro an. Alles in allem wird der Umbau sogar 7,4 Milliarden Euro kosten - für Abfindungen, Restrukturierungskosten und Wertminderungen. Im heutigen Quartalsbericht gilt die Aufmerksamkeit der Anleger den Details. Der Deutsche Leitindex notiert vorbörslich, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Plus.

1 - Vorgabe aus den USA

Unerwartet gute Geschäftszahlen von Coca Cola und United Technologies bringen die Anleger in den USA in Kauflaune. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,7 Prozent auf 27.349 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte ebenfalls um 0,7 Prozent auf 3005 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 8251 Zähler.

"Die Analysten unterschätzen, wie gut es den Unternehmen geht, und das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sie im Vorfeld bewusst tief gestapelt haben, damit sie ihre eigenen Erwartungen übertreffen können", sagte Randy Frederick, Vize-Präsident beim Maklerhaus Charles Schwab.

2 - Handel in Asien

Der japanische Aktienmarkt ist am Mittwoch angesichts neuer Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonfliktes zwischen den USA und China mit Kursgewinnen gestartet. Der Leitindex Nikkei gewann 0,5 Prozent auf 21.729 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,4 Prozent auf 1575 Zähler zu.

3 - Detaillierte Quartalsergebnisse der Deutschen Bank

Wegen des vor zwei Wochen angekündigten Umbaus - die Bank verabschiedet sich von vielen unprofitablen Geschäftsfeldern im Investmentbanking - rutscht der Konzern tief in die roten Zahlen. Auch für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit Verlusten. Mit den Quartalszahlen dürfte der Konzern ...

