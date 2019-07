In den deutschen Großstädten ziehen die Preise fürs Wohnen weiter an - doch im europäischen Vergleich wohnen die Deutschen verhältnismäßig günstig.

Ungeachtet des rasanten Anstiegs der Immobilienpreise in den Großstädten ist Wohnen in Deutschland immer noch weniger teuer als in vielen anderen europäischen Ländern. Zu diesem Ergebnis kommen die Immobilienfachleute des Beratungsunternehmens Deloitte in einer am Mittwoch veröffentlichten neuen ...

