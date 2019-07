Basel (awp) - Der Versicherer Bâloise baut sein Geschäft in der Schweiz weiter aus. Er beteiligt sich dazu am Marktplatz für Handwerks- und Reinigungsdienstleistungen im Hausinnen- und Aussenbereich "Devis.ch". Die bereits in der Romandie aktive Devis plane die Erweiterung ihres Geschäfts in die Deutschschweiz und werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...