Mubadala, OMV , Chandra Asri Petrochemical unterzeichneten eine Absichtserklärung um Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im petrochemischen Bereich in Indonesien zu eruieren. Die Absichtserklärung dokumentiert die Intention, potenzielle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im Bereich Petrochemie in Indonesien zu eruieren. Für die gemeinsame Planung zur Evaluierung der Möglichkeiten werden die Unternehmen Arbeitsgruppen einrichten. OMV -CEO Rainer Seele: "In unserer Strategie planen wir, auch unser Petrochemisches Geschäft in Wachstumsmärkten zu internationalisieren und auszubauen. Deshalb prüfen wir diverse Möglichkeiten in Regionen mit steigender Nachfrage. Die geografische Lage von Indonesien ebenso wie die Tatsache, dass Chandra Asri ...

