Der US-Energiekonzern Noble Energy Inc. (ISIN: US6550441058, NYSE: NBL) wird seinen Aktionären am 19. August 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie auszahlen (Record date ist der 5. August 2019). Im April erfolgte eine Steigerung der vierteljährlichen Dividende um 9 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,48 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 21,19 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...