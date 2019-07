Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Aktie Covestro: http://bit.ly/2LdCjoL Der Dax knüpft nach Kursgewinnen an der Wall Street und in Asien zunächst an seinen starken Wochenbeginn an. Anleger freuten sich über die Haushaltseinigung in den USA und setzen zudem auf mehr Billiggeld von den Notenbanken. Nun scheint sich auch im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder etwas zu tun - ab Montag sind Gespräche geplant. Deutsche Bank: Radikalumbau reißt noch tiefer in die roten Zahlen als gedacht. Daimler: weltweite Absatzflaute und teure Probleme drücken Autobauer in die roten Zahlen Covestro: schwächere Nachfrage und harter Wettbewerb setzen Kunststoffspezialisten zu. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß