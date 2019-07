Österreichs Finanzmarktaufsichtbehörde FMA und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) legen die Schwerpunkte in ihrer Aufsichtstätigkeit im zweiten Halbjahr 2019 - im Einklang mit den bereits veröffentlichten Aufsichts- und Prüfschwerpunkten - auf die Themen IT/Digitalisierung, nachhaltige Kreditvergabe, und die weitere Intensivierung der Kooperation mit Aufsichtsbehörden aus Zentral- und Osteuropa (CEE). IT/Digitalisierung: IT-Risiken gewinnen durch den raschen technologischen Wandel immer stärker an Bedeutung. Daher überprüfen FMA und OeNB in den kommenden Monaten wie zukunftsfit die IT-Infrastruktur sowie das Management der IT-Risiken in den beaufsichtigten Unternehmen gestaltet sind. Nachhaltige Kreditvergabe: Insbesondere in Zeiten mit einem hohen Kreditwachstum ...

