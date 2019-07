Mit dem Launch von Pick Up gelang Bahlsen 1999 die erfolgreichste Produkteinführung im deutschen Riegelmarkt. Nun feiert der Keks-Riegel seit 1. Mai auch am POS seinen 20. Geburtstag. Ein passender Zeitpunkt, um dem POS-Auftritt einen neuen Look zu verpassen.Universaldisplay statt Insellösungen: Bisher präsentierte Bahlsen die Pick-Up-Riegel in acht verschiedenen Displays, um so den Anforderungen der verschiedenen Gebindegrößen und Handelsanforderungen Rechnung zu tragen. Basis der Platzierung bildeten Trays, in denen die verschiedenen Sorten einfach übereinandergestapelt wurden. Logistisch gesehen ...

