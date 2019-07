Die EU-Kommission beklagt, dass die EU-Gesetze zur Geldwäsche nicht ausreichend umgesetzt würden. Hintergrund sind mehrere Geldwäscheskandale.

Vor dem Hintergrund mehrerer Geldwäscheskandale beklagt die EU-Kommission eine unzureichende Umsetzung entsprechender EU-Gesetze. Eine am Mittwoch vorgelegte Analyse der Brüsseler Behörde zeige, "dass unsere strikten Geldwäschebekämpfungsvorschriften nicht in allen Banken und allen EU-Mitgliedstaaten in gleichem Maße angewandt werden", sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis.

Konkret bemängelt die EU-Kommission, dass einige der von Skandalen betroffenen Banken "die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche nicht wirksam oder teilweise gar nicht befolgt haben". Bei nationalen Behörden stellte die Behörde große ...

