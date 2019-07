Varta ist weiterhin in einem sehr starken Aufwärtstrend verankert. Auch am Mittwoch ging es für den Autozulieferer um mehr als 1 % nach oben. Damit hat sich ein Hausse-Modus etabliert, der seinesgleichen suchen dürfte. Allein in den vergangenen sechs Monaten ging es für Varta um mehr als 50 % nach oben. Der Trend dürfte sich fortsetzen, meinen die charttechnischen und die technischen Analysten nun. Rekordhoch erreicht Das Unternehmen hat auch auf Basis eines Jahres unglaubliche Ergebnisse eingespielt. ... (Frank Holbaum)

