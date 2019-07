Tesla konnte am Mittwoch den Handel nicht mit weiteren Gewinnen eröffnen. Dennoch sind die stabilen Kurse ein Indizes dafür, dass der Wert sich in einem sehr starken neuen Trend befindet. Noch immer wirken die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Bilanz aus dem zweiten Quartal nach, meinen die Analysten. Das nächste Kursziel könnten 250 Euro sein, darüber warten dann 270 bis 275 Euro, so die Meinung der Experten. Tesla wieder stark Die Analyse zeigte noch vor kurzem, dass zumindest 225 Euro ... (Frank Holbaum)

