May hat sich von den Briten verabschiedet und Boris Johnson steht am Start. Wird ihm mit Blick auf den Brexit das gelingen, was May in ihrer dreijährigen Amtszeit nicht gelungen ist?

Theresa May ist am Mittwoch von ihrem Amt als Premierministerin zurückgetreten. Königin Elizabeth II. nahm das Gesuch Mays am Nachmittag im Buckingham-Palast in London entgegen.

Zuvor hatte sich die Tory-Politikerin in einer kurzen Rede in der Downing Street von den Briten verabschiedet. Dabei dankte sie besonders ihrem Ehemann Philip, der ihr stets beigestanden habe.

Auch Mays Nachfolger Boris Johnson sollte von der Queen empfangen werden. Demonstranten behinderten für kurze Zeit seine Anfahrt.

Im Parlament sagte May bei ihrem letzten Auftritt als Regierungschefin: "Ich bin sicher, dass unter den Frauen in diesem Haus heute eine künftige Premierministerin ist, vielleicht mehr als eine." Bislang hatte Großbritannien nur zwei Premierministerinnen - May und Margaret Thatcher. Die Abgeordneten applaudierten May lange im Stehen.Mehrere britische Minister traten unterdessen von ihren Posten zurück: Finanzminister Philip Hammond, Justizminister David Gauke und Entwicklungshilfeminister Rory Stewart. Die drei EU-freundlichen Tory-Politiker hatten diesen Schritt bereits in den vergangenen Tagen angekündigt, falls Johnson Premierminister werden sollte. Damit sind sie einem Rauswurf durch Johnson wohl zuvorgekommen. Auch Vize-Premierminister David Lidington gab sein Amt auf.

Johnson plant Medienberichten zufolge eine größere Umbildung des Kabinetts, dem ...

