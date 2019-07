Etwa fünf Prozent der Batterieleistung fallen bei aktuellen EV-Batterien (Electric Vehicle) als Wärme beim Laden und Entladen an. Im Premiumbereich sind das dann 5 kW. Es ist der Zweck der Batteriekühlung diese Wärme abzuleiten. Dabei existieren einige konstruktive Herausforderungen. So ist die Batteriezelle elektrisch von der Umgebung zu isolieren, aber gleichzeitig sind elektrisch nichtleitende Materialien fast ausschließlich auch schlechte Wärmeleiter. Eine gute Wärmeleitfähigkeit muss auch unter herausfordernden Bedingungen (zum Beispiel ständigen Vibrationen) sichergestellt sein. Batteriezellen sind zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen (und zum Schutz der Umgebung bei katastrophalen Szenarien wie Thermal Runaway) in einem Metallgehäuse untergebracht.

Ebenfalls aus Metall, meist aus Aluminium, ist der flüssigkeitsdurchströmte Kühlkörper. Beide Komponenten sind mehr oder weniger starr. Damit entsteht aufgrund einer nicht perfekten Ebenheit der Kontaktflächen unweigerlich ein Luftspalt und eine sehr schlechte Wärmeleitung. Dieses Problem wird durch das Einbringen von Gapfillermaterialien (Thermal Interface Materials, TIM) adressiert. Diese Materialien bestehen meist aus Silikonen mit Additiven zur Erhöhung der Wärmeleitung. Diese haben natürlich Nebenwirkungen: Aufgrund der Viskosität der Silikone und einer gewünschten mechanisch festen Verbindung zwischen Batteriegehäuse und Kühler können die Schichten nicht beliebig dünn sein. Schichtdicken im Millimeterbereich sind nicht selten und so kann allein der Gapfiller das Gewicht von Batterie und Kühlung um mehr als 10 kg erhöhen.

Gapfiller im Detail

Die Wärmeleitfähigkeit - von Gapfillermaterialien liegt bei 2 bis 3 W/mK (zum Beispiel Semikosil 961 TC: 2 W/mK), etwa um einen Faktor 10 höher als die von Polymeren (? zwischen 0,2 und 0,6 W/mK) - Kupfer hat im Vergleich 403 W/mK, Aluminium 236 W/mK, niedrig legierter Stahl hat ein - von 40 W/mK. Gapfiller füllen nicht nur die Lücke zwischen Wärmequelle und Wärmetauscher/Kühler, sie liegen mit ihrer Wärmeleitfähigkeit auch in der Lücke zwischen guten und schlechten Wärmeleitern (Luft hat ein - von 0,026 W/mK, Vakuumdämmplatten erreichen 0,005 W/mK). Gapfiller sind also keine guten Wärmeleiter. In einem Schichtaufbau Stahl/Gapfiller/Aluminium mit gleichen Dicken werden sich die stationär (zeitlich) entwickelnden Temperaturunterschiede im umgekehrten Verhältnis der Wärmeleitfähigkeiten einstellen. Die Wärmeleitung zwischen Stahl- und Aluminiumoberfläche ist also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...