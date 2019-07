2,63 Euro - so hoch stand der Kurs der Aktie von Heidelberger Druck am 10. August 2018. Es scheint wie eine Episode aus einer völlig anderen Zeit und ist doch weniger als ein Jahr her. Nach der jüngsten Gewinnwarnung des Druckmaschinen-Herstellers in der vorigen Woche sind dessen Anteilsscheine zu Penny-Stocks mutiert. Mit gerade noch 91 Cent markierte die Aktie im Laufe des Mittwoch ein neues Rekordtief. Und dafür gab es ebenfalls wieder einen Grund. Von 2,55 auf noch 0,95 Euro Diesen lieferte ... (Achim Graf)

