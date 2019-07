Wie weit trägt dieser Aufschwung, dürften sich viele Medigen-Anleger gefragt haben, nachdem die Aktie am 12. Juli bei 6,10 Euro ein Tief ausgebildet hat und anschließend wieder angestiegen ist. Die Frage ist inzwischen beantwortet und die Antwort dürfte insbesondere den Bullen nicht gut gefallen, denn der Aufschwung währte nur kurz und der Kursanstieg ist bereits wieder in sich zusammengefallen. Am 16. Juli erreichte die Aktie bei 6,95 Euro ein Hoch, das am nächsten Tag nicht mehr ganz erreicht ... (Dr. Bernd Heim)

