Boris Johnson besetzt das halbe Kabinett neu und verschiebt es weit nach rechts. Er rächt sich an Kritikern und Gegnern und umgibt sich mit Loyalisten. Damit legt er das Land auf einen ganz bestimmten Kurs fest.

Als Boris Johnson kürzlich in einem Interview gefragt wurde, was seine Lieblings-Filmszene sei, antwortete er: "Die mehrfachen Vergeltungsmorde am Ende des 'Paten'." Das war eine heftige, aber auch nicht ganz unerwartete Antwort. Schließlich hängt Großbritanniens neuem Premierminister der Ruf an, mindestens so rachsüchtig wie egozentrisch zu sein.

Das das so ist, konnte man am Mittwoch verfolgen: Johnsons warf das halbe bisherige Kabinett hinaus. Ganze 17 Ministerposten wurden bis zum Mittwochabend neu besetzt. So viele Köpfe sind noch nie nach einem Wechsel eines britischen Regierungschefs gerollt, bei dem die Regierungspartei an der Macht blieb. Britische Medien sprachen nicht ohne Grund von einer "Säuberungsaktion".

Johnsons Personalentscheidungen lassen erahnen, welchen politischen Kurs seine Regierung ansteuern wird: Er vergab die frei gewordenen Ministerposten fast ausschließlich an Thatcher-Verehrer und Brexit-Hardliner. Und er berief mehrere äußerst kontroverse, aber loyale Figuren in wichtige Positionen.

Vier führende Gegner eines harten Brexit-Kurses machten ihre Posten lieber selbst frei, um einem Rauswurf zu entgehen: Unter anderem reichten der bisherige Schatzkanzler Philip Hammond und Justizminister ihren Rücktritt ein. 13 andere Minister warf Johnson hinaus. Unter ihnen waren überraschender Weise auch Brexit-Unterstützer Sie haben allerdings offenbar den Fehler gemacht, Jeremy Hunt zu unterstützen, Johnsons Widersacher bei der Wahl zum Tory-Parteichef. Auch Hunt selbst wurde von Johnson gefeuert.

Steuern senken, Mindestlohn abschaffen

Der bisherige Innenminister Sajid Javid wird neuer Schatzkanzler. Javid war vor seiner politischen Laufbahn Investmentbanker und verehrt Margaret Thatcher. Vor dem EU-Referendum 2016 hat er sich zurückhaltend für einen Verbleib in der EU ausgesprochen, ist seither aber voll und ganz auf die Seite der Brexit-Hardliner eingeschwenkt. Javid hat sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, den Spitzensteuersatz, der derzeit bei 45 Prozent liegt, zu senken.

