Der ursprüngliche Aufwärtstrend, der am 3. Juni auf dem Tief von 1.672,00 US-Dollar gestartet wurde, ist zwar gebrochen worden. Dennoch haben die Käufer gute Chancen, die Amazon-Aktie in den nächsten Wochen auf neuen Jahreshochs ansteigen zu lassen. Nach einem am 11. Juli bei 2.035,80 US-Dollar markierten Zwischenhoch hatte die Aktie zwar leichte Gewinnmitnahmen zu verzeichnen, doch diese konnten im Bereich des Hochs vom 3. Mai bei 1.964,40 US-Dollar gestoppt werden. Danach vollzog der Kurs wieder ... (Dr. Bernd Heim)

