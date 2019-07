Die FACC AG stockt ihre strategischen Finanzreserven durch die Platzierung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von 70 Mio. Euro auf. Auf Grund guter Investorennachfrage sei das ursprünglich geplante Volumen von 50 Mio. Euro kurzfristig erhöht worden, so das Unternehmen. Das platzierte Volumen verteilt sich auf Laufzeiten zwischen 5, 7 und 10 Jahren. 42% der Transaktion wurden zudem in festverzinslichen Tranchen begeben. FACC bereitet sich den Angaben zufolge mit dieser Transaktion frühzeitig auf die Refinanzierung der im Juni 2020 fälligen Unternehmensanleihe vor. "In der Umsetzung unserer neuen Finanzierungsstrategie haben wir mit der Emission dieses Schuldscheindarlehens eine wichtige Maßnahme gesetzt, um unser langfristiges Wachstum finanzieren ...

