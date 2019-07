Der Lotpastendruck mittels Druckschablone gehört zu den fehleranfälligsten Prozessschritten in der SMT-Bestückung.

Mehr als 40 Prozent aller Druckprozessfehler lassen sich auf einen schlechten Zustand oder das Design der Schablone zurückführen. Wichtigster Faktor dabei: Mit der Zahl der Druckzyklen lassen über die Einsatzdauer (Standzeit) die Spannung und die Oberflächenqualität der Schablone nach.

Mit gravierenden Folgen für den Druckprozess: So führt die nachlassende Spannung der Druckschablonen dazu, dass die Trennung von Schablone und Leiterplatte nicht mehr gleichmäßig erfolgt. Die aufgedruckten Lotdepots werden beim Ablösen der Schablone von der Leiterplatte deformiert, was beispielsweise zu so genannten "Hundeohren" führt. Auch wird die Schablone stärker verschmutzt.

Ein weiterer Faktor: Der Druck der Rakel im Druckprozess führt zum lokalen Spannungsverlust der Schablone. Beide Alterungseffekte verringern Qualität, Yield und Prozesssicherheit beim Lotpastendruck. Bisher aber konnten die Standzeit einer Schablone beziehungsweise die Anzahl der mit einzelnen Schablone durchgeführten Druckprozesszyklen nur sehr umständlich, kostenaufwendig und fehleranfällig verifiziert und nachverfolgt werden.

Smarte Prozessinnovation für Druckschablonen

Genau diese Herausforderung adressiert ASM Assembly Systems jetzt mit ASM Smart Stencil. Über einen auf der Druckschablone aufgebrachten RFID-Tag erlaubt die innovative Hardware- und Software-Komplettlösung eine lückenlose und transparente Überwachung von Standzeiten jeder einzelnen Druckschablone - auch wenn diese auf verschiedenen Linien und in verschiedenen Druckern eingesetzt wird.

Neben der Zahl der Druckzyklen erfasst das Tool im RFID-Tag weitere Informationen zur Herstellung, zu Lagerorten und Prozessschritten, um Bestell- und Intralogistik-Prozesse zu unterstützen. Über RFID-Leser in den DEK-Schablonendruckern und das ASM RFID Handheld sind die Daten im RFID-Tag jederzeit auslesbar.

Der komplette Prozess

Mit dieser RFID-basierenden Hard- und Software-Komplettlösung treibt das Unternehmen die Entwicklung von Lösungen ...

