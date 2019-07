Dank eines lukrativeren Produktmixes und eines guten Wartungsgeschäfts in China sollen von jedem Umsatz-Euro jetzt rund 16 Prozent als operativer Gewinn (bereinigtes Ebit) beim Unternehmen hängen bleiben, wie das Management um MTU-Chef Reiner Winkler bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in München ankündigte. ...

