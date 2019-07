Anders als die Konkurrenten kann Volkswagen im zweiten Quartal einen Gewinnanstieg verzeichnen. Unterstützt wurde VW dabei vor allem von Porsche und den Lkw-Herstellern MAN und Scania.

Volkswagen hat den Gewinn trotz der mauen Autokonjunktur kräftig gesteigert. Der Betriebsgewinn kletterte im zweiten Quartal um knapp 30 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro, wie die Wolfsburger am Donnerstag mitteilten. Der Anstieg fiel besonders hoch aus, weil Volkswagen vor einem Jahr 1,6 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem Dieselskandal zur Seite gelegt hatte, was die Bilanz belastete. Der Umsatz stieg nun um fast sieben Prozent auf gut 65 Milliarden Euro. "Der Volkswagen-Konzern hat sich im ersten Halbjahr in einem sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...