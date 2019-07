In ihrem Spezial Report zum österreichischen Immobilien-Markt kommen die Analysten von Raiffeisen Research zum Fazit: "Angesichts eines Mangels renditeträchtiger Investments an den Finanzmärkten dürften Immobilien - ob in direkter oder indirekter Form - in den Asset Allocations vieler privater und institutioneller Investoren ein Kerninvestment bleiben. Sowohl direkte als auch indirekte Anlageformen erfreuten sich 2018 neuerlich hoher Nachfrage. Zwar beweist die Historie, dass jeder Zyklus einmal endet, allerdings halten wir das Risiko einer scharfen Korrektur am österreichi- schen Wohnimmobilienmarkt - Stand heute - zumindest auf Sicht der kommen- den ein bis zwei Jahre unverändert für begrenzt, sodass die Chancen die Risiken derzeit weiterhin überwiegen."

