Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Netflix +3,46% auf 317,94, davor 9 Tage im Minus (-19,34% Verlust von 381 auf 307,3), Henkel -0,28% auf 92,52, davor 8 Tage im Plus (6,28% Zuwachs von 87,3 auf 92,78), CytoTools -0,96% auf 10,3, davor 6 Tage im Plus (22,35% Zuwachs von 8,5 auf 10,4), AT&T +3,58% auf 33,24, davor 6 Tage im Minus (-4,81% Verlust von 33,71 auf 32,09), Dropbox +1,86% auf 24,68, davor 6 Tage im Minus (-7,27% Verlust von 26,13 auf 24,23), Verizon +0,88% auf 55,97, davor 6 Tage im Minus (-3,65% Verlust von 57,58 auf 55,48), CTS Eventim -0,73% auf 43,22, davor 5 Tage im Plus (2,88% Zuwachs von 42,32 auf 43,54), Bawag +0,39% auf 36,48, davor 5 Tage im Minus (-3,4% Verlust von 37,62 auf 36,34), United Technologies -0,51% auf 134,25, davor 4 Tage im Plus (3,72% Zuwachs von 130,1 ...

