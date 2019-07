Die Aktie von Tesla Motors ist eine jener Aktien, die die Anleger zutiefst polarisiert und spaltet. Etwas überspitzt könnte man sagen, dass ein Anleger, der in der Tesla-Aktie aktiv ist, eine Hochrisikowette eingeht, egal, ob long oder short gehandelt wird. Der Grund für diese dramatische Einschätzung ist, dass Tesla so unterschiedlich aufgestellt ist, dass das Unternehmen in einzelnen Teilen unheimlich erfolgreich sein kann, während es in anderen Bereich krachend scheitert. Sowohl die Risiken wie ... (Dr. Bernd Heim)

