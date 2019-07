Die Nestlé-Aktie gehört seit Monaten zu den stabilsten Aktien aus Europa. Der Wert befindet sich seit dem Tief vom 27. Dezember 2018 bei 68,88 Euro in einem intakten Aufwärtstrend und während der breite Gesamtmarkt immer wieder einmal zur Sorge Anlass gibt, steigt die Nestlé-Aktie vollkommen unbeeindruckt von einem Jahreshoch zum nächsten an. Das letzte Jahreshoch ist deshalb auch erst wenige Tage alt. Es wurde am Dienstag bei 94,10 Euro ausgebildet. Am Mittwoch fiel der Kurs zwar leicht zurück, ... (Dr. Bernd Heim)

