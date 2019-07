Die seit Jänner auch an der Wiener Börse gelistete Eyemaxx Real Estate AG hat im 1. Halbjahr ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 6,5 Mio. Euro erreicht, was leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 6,2 Mio. Euro liegt. Beim Konzernergebnis wurde mit 2,9 Mio. Euro der Vorjahreswert von 2,2 Mio. Euro um rd. 31,6 Prozent übertroffen. Das Eigenkapital im Konzern stieg zum 30. April 2019 auf 66,6 Mio. Euro, verglichen mit 63,6 Mio. Euro am 30. Oktober 2018. "Die gut absehbaren Baufortschritte der in Umsetzung befindlichen Projektpipeline von Eyemaxx werden im 2. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zu deutlich höheren Gewinnen als in der Berichtsperiode führen", betont das Unternehmen. Die ebenfalls seit Jänner an der Wiener ...

