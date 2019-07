Die Zukunft des Münchner Autokonzerns BMW ist unsicher. Der Aktienkurs hat jedoch inzwischen ein Niveau erreicht, das wieder Käufer anlockt.

Für langfristig orientierte Investoren war die Aktie der Bayerischen Motoren-Werke in der Vergangenheit eine sehr gute Wahl: Über 20 Jahre hat der Kurs der im deutschen Leitindex Dax notierten Stammaktie doppelt so gut abgeschnitten wie der Index selbst. Und auch über zehn Jahre ergibt sich eine Mehrrendite von zwei Dritteln, die Dividende dabei jeweils außen vor gelassen. Die Ausschüttung von BMW lag dabei zumindest in den vergangenen Jahren sogar oberhalb des Dax-Durchschnitts. Anleger konnten sich also neben den Kurszuwächsen über eine hohe Ausschüttung freuen.

Doch in der jüngeren Vergangenheit fielen die Bayern bei Anlegern in Ungnade. Gemessen an ihrem Allzeithoch zu Beginn des Jahres 2015 bis zu ihrem Zwischentief 2019 hat sich der BMW-Anteilsschein glatt halbiert. In den vergangenen fünf Jahren hinkt der BMW-Kurs dem Dax um etwa 40 Prozentpunkte hinterher.

In Sippenhaft

Im Dieselskandal wurden die Münchner in Sippenhaft genommen, obwohl praktisch selbst nicht kriminell unterwegs. Zudem sind Investoren verunsichert, in welche Richtung sich der Automobilmarkt entwickeln wird. Zum einen dürfte es in etablierten Märkten wie Deutschland schwierig werden, Kunden für Neuanschaffungen zu gewinnen. Die jüngere Generation verzichtet schlicht zunehmend auf das eigene Automobil. Die minutenweise Autovermietung ("Carsharing") dagegen wird wegen der bestenfalls geringen Wertschöpfung nicht zu Gewinnen reichen, die BMW bisher eingefahren hat.

Noch stärker haftet aber an der Aktie die Skepsis über die zukünftige Antriebstechnik. Zwar mag es vielen so vorkommen, als ob das E-Auto gesetzte Zukunft ist. Dennoch bleiben auch Zweifel erlaubt. Vor allem der Zeitpunkt, an dem eines Tages der Handelsreisende im elektrifizierten 3er- oder 5er-BMW seine 500 Kilometer lange Tour in derselben Zeit wie heute im Verbrenner wird bewältigen können, ist noch völlig offen. So halten wir die Strategie, voll in Richtung E-Auto zu gehen, wie es etwa Volkswagen ...

