Unverändert bleibt nach den gestern vorgelegten Quartalszahlen der Blick der Analysten von der DZ Bank auf die Aktie der Deutschen Bank. An den Zahlen lasse sich nun: …essenziell beobachten, wie schnell die Bank mit dem Konzernumbau vorankomme, so Analyst Manuel Mühl in seiner jüngsten Studie zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...