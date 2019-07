Deutschland heizt sich im Sommer auf. Mittelständler investieren massiv in die Produktion von Eiswürfeln. Das Geschäft boomt, doch längst nicht alle Anbieter profitieren gleichermaßen.

Für Carsten Schweitzer ist Yvonne ein Glücksfall. Das Sahara-Hoch, das seit Mitte der Woche über Deutschland liegt, bringt Rekordtemperaturen von 35 Grad und mehr. "Wenn es über diese Schwelle geht", sagt der Chef und Inhaber von Crio Ice aus Birkenfeld bei Pforzheim, "dann lässt sogar der Bierdurst nach, und die Menschen interessieren sich eigentlich nur noch für Wasser - und eben Eiswürfel." Schweitzer greift zur Eiszange und lässt zwei massive Eis-Bälle in sein Glas Cola plumpsen. Danach wendet er sich wieder dem Wetterbericht auf seinem Handy zu.

Im Dreischichtbetrieb friert Crio Ice Leitungswasser aus dem Schwarzwald zu Eiswürfeln - 150 Tonnen am Tag, in 70 000 Beuteln. Der 44-jährige Schweitzer und sein Vater und Mitinhaber Reinhard setzen pro Jahr rund zehn Millionen Euro um. Eigentlich könnte jeder Bundesbürger Eiswürfel problemlos selber herstellen - im Kühlschrank, für ein paar Cent. Doch immer mehr kaufen ihr Eis. Mittelständlern verspricht das Geschäft hohe Renditen - das lockt Wettbewerber an.

Schon bei Temperaturen ab knapp 30 Grad produziert die Branche am Limit. Der Sommer 2018 bescherte Crio Ice und einer Handvoll Wettbewerbern Rekordumsätze - der wochenlangen Hitze wegen und weil die Branche sich ausbreitet: Nach den Tankstellen verkaufen inzwischen auch Lebensmittelketten Eiswürfel. Die meist mittelständischen Produzenten hoffen auf dauerhaft heiße Sommer. Sie wären dann die Profiteure einer neuen Hitze-Ökonomie.

Boom lockt neue Anbieter

Inzwischen ist der Eiswürfel das Gold des Klimawandels. "Der Eiswürfelmarkt schlägt um: vom Exoten- zum Massenmarkt", ist Schweitzer senior überzeugt. In diesem Jahr gebe es kaum noch Supermärkte oder Discounter ohne Eiswürfel im Angebot. Noch vor zwei, drei Jahren war das anders.

Das Boomgeschäft lockt neue Anbieter. Es gibt Etablierte wie Crio Ice, Walter Gott aus Wuppertal und Ice Age Ice in Bad Vilbel, Tochter des spanischen Eiswürfelriesen Procubitos. 2018 ging der Tiefkühllogistiker und Kühlhausbetreiber Nordfrost aus Schortens in der Nähe von Wilhelmshaven an den Start. In Zerbst bei Magdeburg hatte der Neuling eine Eiswürfelfabrik für zehn Millionen Euro aus dem Boden gestampft und sich mit aggressiven Preisen Truhenplätze bei Aldi Nord, Norma oder Kaufland gesichert. "Wir produzieren in Zerbst in Räumlichkeiten, die direkt an unser größtes Tiefkühlhaus angebaut wurden", sagt Britta Heine, Juniorchefin und Tochter des Firmengründers Horst Bartels. So kommen die Eiswürfel direkt aus der Produktion in das frostige Zentrallager.

Der Name Bartels sorgt für Unruhe in der Branche. Der Unternehmer hatte Anfang der Neunzigerjahre für 50 Millionen Euro die Tiefkühlkostfabrik Jadekost ...

