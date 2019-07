Die Elektrohandelskette befindet sich im Umbruch und muss die Kosten senken. Das trifft die Verwaltung. Fast jede sechste Stelle wird gestrichen.

Europas größte Elektronikhandelskette Media Markt Saturn baut in der Verwaltung Stellen ab. Rund 600 der etwa 3500 Arbeitsplätze in Ingolstadt und München würden gestrichen, sagte ein Sprecher der Ceconomy-Tochter am Donnerstag.

Dazu seien mit den Arbeitnehmern Betriebsvereinbarungen für sozialverträgliche ...

