BURCON GIBT BERUFUNG VON CALVIN CHI LEUNG NG IN DEN VORSTAND BEKANNT DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Personalie BURCON GIBT BERUFUNG VON CALVIN CHI LEUNG NG IN DEN VORSTAND BEKANNT 25.07.2019 / 15:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BURCON GIBT BERUFUNG VON CALVIN CHI LEUNG NG IN DEN VORSTAND BEKANNT Vancouver, British Columbia, 23. Juli 2019 - Burcon NutraScience Corporation (TSX: BU), ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung funktionell und ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine, gibt die Ernennung von Hrn. Calvin Chi Leung Ng zum Vorstandsmitglied bekannt. Hr. Ng ist ein Vorstandsmitglied von Large Scale Investments Limited ("Large Scale") und Great Intelligence Limited ("Great Intelligence"), zwei Unternehmen, die zusammen etwa 26 % der Stammaktien von Burcon halten. Large Scale und Great Intelligence sind 100-prozentige Tochtergesellschaften von Firewood Elite Limited, einem Unternehmen, das vollständig im Besitz von Hrn. Alan Chan, einem Vorstandsmitglied von Burcon, ist. Hr. Ng ist außerdem Konzernsyndikus für ITC Properties Group Limited, einem Unternehmen für Immobilienentwicklung und -investment. Hr. Ng verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Beratung zu und der Durchführung von Unternehmenstransaktionen und Handelsgeschäften in Anwaltskanzleien und im privaten Sektor. Hr. Ng hat einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften und hat Jura-Aufbaustudien mit dem "Postgraduate Certificate" an der Universität Hongkong abgeschlossen. Dr. Lorne Tyrrell, Vorstandsvorsitzender von Burcon, erklärte: "Ich freue mich, Calvin in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Seine umfassende juristische Erfahrung bei Handelsgeschäften wird für Burcon in Zukunft von Vorteil sein." Über Burcon NutraScience Corporation Burcon gehört zu den führenden Unternehmen bei der Entwicklung funktionell und ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Aufbereitung von Proteinen ein umfassendes Portfolio an Patenten über die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen aufgebaut. Zur Burcon-Familie pflanzlicher Proteine gehören Peazazz(R), ein einzigartiges lösliches Erbsenprotein mit reinem Geschmack, Puratein(R), Supertein(R) und Nutratein(R), Rapsproteine mit außergewöhnlichen funktionellen Merkmalen und wertvollen Nährstoffen, sowie Nutratein-PS und Nutratein-TZ, die neuen Mischungen aus Erbsen- und Rapsprotein von Burcon, deren außergewöhnliche funktionelle Eigenschaften, geringe Allergenität und hoher Nährwert den heute auf dem Markt erhältlichen Standardproteinen überlegen sind. Das an Archer Daniels Midland Company lizenzierte Sojaprotein CLARISOY(R) von Burcon zeichnet sich durch Transparenz und den hochwertigen Nährwert des Proteins in Getränkesystemen mit niedrigem pH-Wert sowie hervorragende Löslichkeit und einen außergewöhnlich reinen Geschmack bei jedem pH-Wert aus. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca. Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit ihres Inhalts. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Angaben, wie sie im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Gesetzgebung zu Wertpapieren definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Angaben schließen Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren mit ein, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Gelegenheiten wesentlich von dem abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert worden ist. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Angaben können anhand von Begriffen wie "antizipieren", "vorhaben", "planen", "darauf abzielen", "prognostizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "künftig", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "wird" und ähnliche Bezüge auf die Zukunft ausgedrückt werden. Bei allen Aussagen in dieser Mitteilung, die keine Aussagen zu historischen Fakten sind, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich unter anderem Aussagen bezüglich in dieser Pressemitteilung enthaltener Erwartungen, Absichten und Plänen. Es kann keine Gewährleistung gegeben werden, dass solche Aussagen zutreffend sind, und die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse könnten wesentlich von den in den besagten Aussagen oder Angaben antizipierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen und Erwartungen von Burcon abweichen, gehören die tatsächlichen Ergebnisse von Geschäftsverhandlungen, Marketingtätigkeiten, unvorteilhafte allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen und weitere Risiken und Faktoren, die hier und gelegentlich in den Einreichungen von Burcon bei den Aufsichtsbehörden für Wertpapiere und den Börsen spezifiziert werden, einschließlich im Abschnitt mit der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) von Burcon, das am 28. Juni 2019 bei den Canadian Securities Administrators über www.sedar.com eingereicht wurde. Alle zukunftsgerichteten Aussagen oder Angaben beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden, und mit Ausnahme von potenziellen Vorgaben durch die anwendbare Gesetzgebung zu Wertpapieren lehnt Burcon alle Absichten oder Verpflichtungen zur Aktualisierung einer zukunftsgerichteten Aussage ab, unabhängig davon, ob aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Obwohl Burcon glaubt, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen plausibel sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen dar, weshalb sich die Investoren nicht auf solche Aussagen verlassen sollten. CLARISOY ist ein Warenzeichen der Archer Daniels Midland Company. Ansprechpartner für Investoren: Paul Lam Manager, Business Development Burcon NutraScience Corporation Tel. 