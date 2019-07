Boeing rechnet mit einer Genehmigung der Wiederaufnahme von 737-Max-Flügen erst im Schlussquartal des laufenden Jahres. Southwest Airlines passt nun seinen Flugplan an.

Die US-Fluggesellschaft Southwest Airlines streicht Flüge mit dem Boeing-Problemflugzeug 737 Max nun noch länger aus dem Flugplan. Da Boeing nun erst mit der Genehmigung der Wiederaufnahme von 737-Max-Flügen im Schlussquartal des laufenden Jahres rechnet, würden die Flüge mit diesem Typ bis 5. Januar ausgesetzt, teilte Southwest am Donnerstag in Dallas im US-Bundesstaat Texas mit. Damit will der Billigflieger für eine bessere Planbarkeit sorgen. Vor diesem Hintergrund stampfte der Konzern auch die Pläne für das Kapazitätswachstum im laufenden Jahr ein.

