Die wichtigsten Aktienindizes liegen an der Wall Street zum Handelsbeginn im Minus. Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählt Tesla.

Durchwachsene Firmenbilanzen setzen der Rekordjagd der Wall Street ein vorläufiges Ende. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Donnerstag jeweils etwa ein halbes Prozent. Spekulationen auf eine baldige US-Zinssenkung verhinderten allerdings größere Kursverluste. An der Börse gilt als sicher, dass die Notenbank Fed den Leitzins in der kommenden Woche um mindestens einen Viertel Prozentpunkt senken wird.

Es sei nicht überraschend, dass einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...