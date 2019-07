Nach kurzer Krankheit ist Rudolf Epple am 20. Juli 2019 im Alter von 93 Jahren in Augsburg verstorben. Rudolf Epple war ab 1952 als Geschäftsführer der heutigen Epple Druckfarben AG maßgeblich am Aufstieg des Unternehmens beteiligt.Rudolf Epple wurde am 08.11.1925 als Sohn des Fabrikanten Carl Epple und seiner Ehefrau Hadwig Epple in Radebeul bei Dresden geboren. Während seiner Schulzeit erlebte Rudolf Epple dort die Arbeit in der Farbenfabrik des Vaters hautnah mit. Die Flucht nach dem Krieg endete in Mittelberg im Allgäu. Er half seinem Vater bei der beginnenden Farbenfabrikation im Raum Bobingen ...

