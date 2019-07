Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -0,88% auf 50,55, davor 6 Tage im Plus (5,68% Zuwachs von 48,26 auf 51), AT&S -0,86% auf 15,04, davor 5 Tage im Plus (8,36% Zuwachs von 14 auf 15,17), Rosgix -0,1% auf 2577, davor 4 Tage im Plus (0,65% Zuwachs von 2562,96 auf 2579,68), Lenzing -0,11% auf 90,9, davor 4 Tage im Plus (6,37% Zuwachs von 85,55 auf 91), SBO -2,14% auf 73,1, davor 4 Tage im Plus (10,67% Zuwachs von 67,5 auf 74,7), voestalpine -1,54% auf 24,93, davor 4 Tage im Plus (8,67% Zuwachs von 23,3 auf 25,32), Addiko Bank +0,61% auf 16,4, davor 4 Tage im Minus (-2,98% Verlust von 16,8 auf 16,3), FACC -0,82% auf 10,91, davor 3 Tage im Plus (9,34% Zuwachs von 10,06 auf 11), Erste Group -0,03% auf 34,2, davor 3 Tage im Plus (3,54% Zuwachs von 33,04 auf 34,21), Polytec -0,89% auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...