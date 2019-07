UNH mit Pullback-Chance

United Health: kerngesunder Krankenversicherer darf Kurserholung erwarten.

Symbol:ISIN: US91324P1021: United Health mit der Zentrale in Minnetoka im US-Bundesstaat Minnesota ist in den Bereichen Krankenversicherung und Gesundheitsvorsorge tätig. Der Kurs ist vom Allzeithoch vom 4. Dezember 2018 weit entfernt. Am 11. Juli brach die Aktie aus einer Abwärtsformation aus, fiel dann aber nach der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen am 18. Juli wieder deutlich, obwohl diese keineswegs schlecht ausgefallen waren. Nun ist eine Formation mit zwei fallenden Dreiecken zu beobachten die sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart auf einen erneuten möglichen Breakout hinweist. Am Mittwoch dieser Woche fiel der Kurs unter den 20er-EMA und ragte kurzfristig auch unter den 50er-EMA hinaus.Hier deuten mehrere Signale einen Ausbruch an. Passende Einstiegsmöglichkeiten könnten sich sowohl im Daytrading als auch im Swingtrading ergeben.Als Einstiegssignal bietet sich hier die Unterstützungs- / Widerstandslinie bei 253 USD an, als Stopp Loss die Marke von 247 USD. Der obere Widerstand liegt beim vorherigen Zwischenhoch von 268 USD. Earnings sind erst wieder für den 17. Oktober geplant, aber auch noch nicht bestätigt. Somit ist auf jeden Fall genügend Zeit, um Gewinne laufen zu lassen und rechtzeitig abzukassieren.Aussicht:: Diese Woche findet wieder mein täglicherstatt - Du kannst an diesem Event natürlich absolut kostenfrei teilnehmen. Ich präsentiere hier meine täglichen Gameplan, starke Momentumaktien und einen Überblick über die aktuelle Marktsituation.Hier der Link zum Live Stream https://www.ratgebergeld.at/middayalert oder über mein Facebookprofil https://www.facebook.com/ratgebergeldAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in UNH