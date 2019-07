Große Chemieanlagen wie der Chemiepark Gendorf in Oberbayern wandeln sich ständig: Es wird aus-, neu- und umgebaut. Der Bedarf an aktuellen Infrastrukturdaten ist deshalb groß: Kanalverläufe, Straßen und Schienenwege, Rohrleitungen, Stromtrassen, Vermessungsinformationen, Probenahmestellen, die historische Nutzung der Fläche und Luftbilder: All diese Informationen spielen bei den permanenten Bautätigkeiten eine entscheidende Rolle.

Das Problem ist häufig, dass diese Daten zwar dokumentiert sind. Das aber nicht etwa zentral in einem System, sondern verteilt auf die unterschiedlichsten Quellen: papiergebunden in Aktenordnern, digital in unterschiedlicher Planungssoftware, bei den Unternehmen selbst ebenso wie bei Dienstleistern. Entsprechend zeitaufwendig ist die Planung von Bauprojekten: Bis alle nötigen Informationen allen beteiligten Unternehmen vorliegen, bis alle Verantwortlichen ihre Anmerkungen gemacht und ihre Freigabe erteilt haben, bindet der Prozess Zeit und wertvolle Ressourcen.

Das gehört in Gendorf mittlerweile der Vergangenheit an: Gemeinsam mit externen Partnern hat der Chemiepark-Betreiber ein ganzheitliches Geoinformationssystem (GIS) für den Standort entwickelt. "Man kann sagen: Wir haben den gesamten Chemiepark digital nachgebaut", erklärt Andreas Damian, Leiter des Standort- und Immobilienmanagements.

Ganzheitliches System für 100.000 prüfpflichtige Objekte

Ziel des GIS-Projektes ist es, die gesamte oberflächengebundene Infrastruktur, die Elektroversorgung, die unterirdische rohrgebundene Infrastruktur und auch alle relevanten Umweltinformationen des Chemieparks zentral zu managen, zu analysieren und zielgruppenorientiert verfügbar zu machen. Außerdem sollen Freigabeprozesse von ehemals bis zu zwei Tagen auf weniger als eine Stunde beschleunigt werden. Erste praktische Erfahrungen mit dem Geoinformationssystem zeigen, dass diese Zeitersparnis realistisch ist und von Kunden und Dienstleistern gleichermaßen angenommen wird.

Den Anstoß zur Entwicklung des Systems gaben nicht nur die ständigen Bautätigkeiten, ...

