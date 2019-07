St. Gallen (awp) - Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich in Deutschland an Mobile Garantie. Das Unternehmen sei auf innovative Garantie- und Reparaturkostenversicherungen im Fahrzeug- und Affinity-Bereich spezialisiert, teilte Helvetia am Freitag mit. Mobile Garantie ist in Deutschland und Österreich tätig und fokussiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...