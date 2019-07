Jüngste Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi stützen den Euro. Im Laufe des Tages werden die Konjunkturdaten aus den USA relevant.

Der Euro hat sich am Freitag nach zum Teil kräftigen Kursverlusten im Verlauf der Handelswoche vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1147 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag ...

