Die Ölpreise konnten nach einem starken Rückgang in der Vorwoche wieder zulegen. Die Stimmung am Ölmarkt bleibt angespannt.

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,46 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West ...

