Sonia Purnell kennt Boris Johnson gut, einst arbeitete sie mit ihm zusammen. In ihrer Biografie "Just Boris" sagte sie 2011 voraus, dass Johnson eines Tages eine wichtige Rolle in Großbritannien spielen würde.

Die Journalistin und Autorin Sonia Purnell hat in den Neunzigerjahren zusammen mit Boris Johnson im Brüsseler Büro des "Daily Telegraph" gearbeitet. 2011 veröffentlichte sie ihre unautorisierte und viel beachteten Johnson-Biografie "Just Boris". Darin stellt sie Johnson als einen prinzipienlosen Egomanen dar, der immer nur Eines wollte: Premierminister werden.

WirtschaftsWoche: Frau Purnell, Sie haben bereits 2011 vorausgesagt, dass Johnson eines Tages eine wichtige Rolle in Großbritannien einnehmen würde. Kam alles in etwa so, wie Sie es erwartet hatten?Sonia Purnell: Es ist letzten Endes viel schlimmer gekommen. Mir war schon damals klar, dass er nicht gut für unser Land sein würde. Denn schon damals hat sich die Politik immer mehr in Richtung Showbusiness entwickelt. Manche Leute sagten, dass sie Johnson zum Bürgermeister Londons gewählt hätten, weil er sie zum Lachen gebracht habe. Darauf wurde Vieles reduziert: auf Emotionen und auf Unterhaltung. Mit Fragen der Sicherheit oder Wirtschaft, Gesundheit oder Bildung konnte er nie viel anfangen, denn das alles hat ihm nicht genützt. Stattdessen hat er schon damals gelogen, wann immer er wollte, ohne, dass es Konsequenzen gab. Ich glaube nicht, dass genauso viele Leute für den Brexit gestimmt hätten ohne die vielen Lügen der Vote-Leave-Kampagne.

Als Mitglied der Regierung von Theresa May hat Johnson ihren Brexit-Deal abwechselnd unterstützt und kritisiert. Jetzt hat er ihn für vollkommen gescheitert erklärt und strebt offenbar einen ungeordneten Brexit an. Welches Ziel verfolgt er?Boris Johnson ändert seine Position jeden Tag. Er hat keine Überzeugungen und keine Prinzipien und wird immer das sagen, was an dem jeweiligen Tag hilft, ihn voranzubringen. So ist er zum Beispiel auch eigentlich ein Remainer. Er hat die EU in Wirklichkeit immer unterstützt. Das zeigt, wie weit er zu gehen bereit ist, um seine Karriere anzutreiben. Mit dem, was er sagt, dreht er sich immer mit dem ...

