Hamburg hat zwei weitere Duale Systeme für die Verpackungsentsorgung genehmigt. Gestern erhielten die RK Recycling Kontor GmbH & Co. KG und die Prezero Dual GmbH die Genehmigungsbescheide von der Hamburger Umweltbehörde. Die Bescheide werden am 30. Juli mit Bekanntgabe im Amtlichen Anzeiger der Hansestadt gültig. Für RK ist es die zweite Genehmigung in einem Bundesland nach Bremen, für die zum Handelskonzern ...

