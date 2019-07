Die Entsorgungssparte des Umweltkonzerns Suez hat Umsatz und Ergebnisse in Europa in der ersten Jahreshälfte 2019 gesteigert. Während die Abfallmengen nahezu unverändert blieben, konnten die Preise angesichts der hohen Auslastung von Behandlungskapazitäten erhöht werden. Dies geht aus den heute in Paris veröffentlichten Halbjahreszahlen des Konzerns hervor. Der Geschäftsbereich steigerte den Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...