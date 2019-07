In der Neuausgabe dieser Norm fanden redaktionelle Arbeiten statt. Die Struktur ist an der DIN VDE 0105-100 angepasst und es fanden Überarbeitungen an berggesetzlichen Regelungen statt.

Die Grundlage ob sich eine elektrische Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet hängt von dem Zeitpunkt der Errichtung und den damals gültigen Normen ab. Bei Änderungen an den Betriebsbedingungen ist die bestehende Anlage an den jeweils momentan gültigen Errichtungsnormen anzupassen.

Es sind unverzüglich Maßnahmen zu treffen, wenn schadhafte elektrische Betriebsmittel in Verkehr gebracht werden. Die Benutzung der Betriebsmittel ist ...

